Repubblica - Lega Serie A divisa: c'è anche chi non vuole più giocare! Problemi con Champions ed Europa League, tre ipotesi sul tavolo

Notizie - L'ultima partita di questa stagione potrebbe essere stata Sassuolo-Brescia del 9 marzo? Chiuso qui il campionato? Possibile, secondo l’edizione online di Repubblica. Vi proponiamo uno stralcio di un’ampia analisi:

“Fra i club della A c'è chi vuole tornare in campo a tutti costi, a giugno e luglio (fra questi c'è anche De Siervo, ad della Lega) ma c'è anche pensa che la stagione sia chiusa qui. Alcuni club hanno fatto i loro calcoli, non avendo più traguardi da raggiungere. La pattuglia guidata da Lotito, che spera di andare in campo ai primi di maggio e iniziare ad allenarsi il più presto possibile si sta assottigliando sempre più.

Nel caso non si ripartisse la decisione sul da farsi spetterebbe alla FIGC: non ci sono norme, e questo può scatenare non pochi contenziosi. C'è da comunicare all'Uefa le squadre da ammettere alle Coppe, il compito tocca a Gravina e ci sono varie correnti di pensiero:

chi vorrebbe scegliere il ranking Uefa,

chi preferirebbe tenere in conto delle quattro che hanno partecipato quest'anno,

chi invece vorrebbe mandare in Europa le prime quattro della classifica di quest'anno al momento dello stop

Si terrebbe conto quindi dell'ultima classifica completata, cioè con tutte le squadre che hanno giocato lo stesso numero di partite? Potrebbe essere la linea prevalente, anche se manca una regola”