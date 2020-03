Repubblica - Il Napoli attende la ripresa degli allenamenti, consegnate ai calciatori tabelle per l'alimentazione ed esercizi specifici

Ultimissime calcio Napoli - Repubblicaparla della situazione in casa Napoli dopo l'emergenza Coronavirus. I giocatori sono tutti a riposo. Gli allenamenti sono sospesi fino a mercoledì mattina, una data che resta indicativa. Il Napoli valuterà la situazione e poi deciderà se riprendere effettivamente la preparazione, ipotesi sconsigliata sia dalla Federazione medici sportivi che dall’Aic. L’Associazione Calciatori ha ribadito la necessità di fermarsi evitando anche gli allenamenti considerando l’alto rischio di contagio da Covid 19. Il fenomeno è esploso anche in serie A, quindi l’aspetto agonistico è naturalmente passato in secondo piano. Tutti a casa, dunque, ma lo smart working vale anche per il gruppo azzurro. Lo staff tecnico ha consegnato delle indicazioni per conservare la forma. Risveglio muscolare, poi una serie di esercizi da effettuare. Cyclette e tapis roulant ovviamente sono fondamentali per poter lavorare in tutta tranquillità. Il Napoli ha fornito anche delle tabelle per curare l’alimentazione: i calciatori sono sempre dei professionisti e ogni aspetto va curato nei dettagli in attesa di capire. Sul web, intanto, circola pure un video.