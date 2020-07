Repubblica - Gattuso recupera Maksimovic per la Lazio, in campo forse lo stesso 11 che affronterà il Barcellona

Ultime notizie Napoli - Il Napoli sarebbe per lo spostamento della sfida col Barcellona dell’8 agosto a Lisbona, la sede della Final Eight di Champions. Il club si confronta quotidianamente sul tema e lo stesso Gattuso ha espresso la sua preoccupazione qualche giorno fa, come racconta Repubblica:

"La squadra si sta concentrando soltanto sulla partita, Mertens ha sintetizzato al meglio il pensiero del gruppo: «Noi vogliamo soltanto giocare la partita. Siamo fiduciosi e pronti. Può succedere di tutto». Gli azzurri avranno le prove generali domani sera al San Paolo contro la Lazio. Gattuso recupera Maksimovic, ma dovrà decidere se schierarlo oppure preservarlo in vista del Camp Nou. La formazione potrebbe essere la stessa che poi proverà a ribaltare l’1-1 del San Paolo contro il Barcellona di Messi"