Repubblica - Gattuso non cambia il 4-3-3 e spera nel recupero di Koulibaly, ancora out Mertens

Ultimissime calcio Napoli - Come riportato da Repubblica, Gattuso difficilmente farà esperimenti e confermerà il 4-3-3 anche contro la Lazio. L’unico dubbio riguarda Koulibaly. Gattuso spera di recuperarlo come ha annunciato nel post Inter. C’è un cauto ottimismo ma le prossime ore saranno decisive. Il fuoriclasse azzurro ieri ha svolto ancora lavoro personalizzato e oggi valuterà le sue condizioni assieme allo staff medico. L’obiettivo è quello di esserci in extremis, ma c’è ancora incertezza. Niente da fare per Mertens che è infortunato e non sarà a disposizione all’Olimpico. Non è ancora rientrato dal Belgio e probabilmente resterà qualche giorno in più ad Anversa per curare il fastidio agli adduttori con il suo fisioterapista di fiducia.