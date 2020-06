Repubblica annuncia: "Due gare di Serie A gratis in tv! Una su Tv8, l'altra su Youtube: ecco le partite"

Ultimissime calcio Serie A - Due i temi da risolvere per il Ministro Spadafora e la Lega Serie A, da una parte le partite in chiaro e dall'altra la quarantena in caso di nuovi contagi.

L'edizione odierna di Repubblica scrive:

"In un colloquio serale, ieri, il ministro Spadafora e il collega della Salute Roberto Speranza hanno impostato il lavoro per trovare la soluzione che permetta di superare lo scoglio normativo (sulla quarantena, ndr). Il caso pilota sarà quello del Venezia, club di Serie B che ha registrato la positività del giocatore Felicioli. Sabato dovrebbe giocare a Pordenone, la squadra è regolarmente isolata in ritiro, il club ha comunicato che i giocatori sono in attesa di fare nuovi tamponi, come previsto dal nuovo protocollo. Il governo è già alla ricerca di una soluzione per tamponare il caso. In attesa di risolverlo definitivamente ed evitare che la Serie A riparta con la zavorra: e debba fermarsi appena ricominciata. Certo il campionato inizierà con due partite visibili a tutti: Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa su Tv8 domenica alle 19.30, Verona-Cagliari sabato alle 20.45 sul canale Youtube di Dazn, pronta a saldare in due tranche anche l’ultima rata dei diritti tv, lasciando Sky da sola nel braccio di ferro con la Lega Serie A".