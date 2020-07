Radio24, Capuano: "Annullato il progetto Conte, Ancelotti ha deluso! Il Napoli di Gattuso è la dimostrazione dello spreco fatto"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24: “Il campionato è morto e sepolto. Si è chiuso nel pomeriggio di Inter-Sassuolo, con quel 3-3 che ha annullato il progetto di Conte. Ancelotti ha deluso molto, inutile girarci intorno, basta guardare la differenza di rendimento col Napoli di Gattuso per capire quanto potenziale è stato sprecato. Sarri continua a deludermi, si è vista qualche bella prestazione, ma pian piano si è spenta la Juve. Su Conte faccio fatica a dare giudizi, alla fine ha portato un miglioramento rispetto a Spalletti, ma l'Inter aveva un solo obbligo in questo campionato: arrivare alla settimana decisiva mettendo pressione alla Juventus".