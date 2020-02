Probabili formazioni Sampdoria-Napoli: out Demme e Fabian, centrocampo inedito! Insigne guida l'attacco. Ci sono gli ex Tonelli, Gabbiadini e Quagliarella

Probabili formazioni Sampdoria-Napoli. La SSC Napoli si avvicina alla ventiduesima giornata della Serie A, gli azzurri saranno ospitiati a Marassi dalla Sampdoria di Caludio Ranieri. Il Napoli di Gennaro Gattuso arriva alla sfida dopo aver ritrovato i tre punti in campionato nel big match con la Juventus. La gara si giocherà alle ore 20:45 di lunedì 3 febbraio.

Sampdoria-Napoli, le ultime notizie

IN CASA SAMPDORIA - Emergenza in difesa per Ranieri che deve fare a meno dello squalificato Bereszynski e l'infortunato Depaoli, ci sarà Thorsby da adattato nel ruolo di terzino destro, a sinistra Murru influenzato può far spazio a Augello. Presente l'ex Tonelli con Colley centrale. A centrocampo Ramirez, Ekdal, Linetty e Jankto. Attacco formato dalla coppa degli ex Gabbiadini-Quagliarella.

IN CASA NAPOLI - Tornano arruolabili Koulibaly Mertens e Makismovic. Gattuso dovrà affidarsi ancora una volta a Manolas e Di Lorenzo in difesa, con Hysaj e Mario Rui a sinistra. Centrocampo inedito: non recuperano Fabian Ruiz e Demme, partirà fuori anche Allan. Ci saranno Elmas, Lobotka e Zielinski. In porta Meret in vantaggio su Ospina, l'attacco sarà guidato da Insigne e Milik con Callejon ancora preferito a Lozano.

Serie A

Probabili formazioni Sampdoria-Napoli

Probabile formazione Sampdoria:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Squalificati: Bereszynski. Indisponibili: Ferrari, Depaoli.

Convocati Sampdoria: la lista di Ranieri

Probabile formazione Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Insigne, Milik, Callejon.

Squalificati: - . Indisponibili: Ghoulam, Malcuit, Fabian Ruiz.

Convocati Napoli: la lista di Gattuso