Sampdoria-Napoli, i convocati di Gattuso: c'è Politano, tornano Allan, Mertens e Koulibaly! Out Fabian e Younes

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma domaniper il "monday night" della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco.

Successivamente lavoro tecnico tattico ed esercizi di contrapposizione di gioco.

Chiusura con situazioni di sviluppo su calcio da fermo.

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Fabian e Younes non si sono allenati per l'influenza.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.