Sampdoria-Napoli, i convocati di Ranieri: ci sono Askildsen e La Gumina

Convocati. Al termine della seduta, l’allenatore ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per il Monday Night. Presenti in lista per la prima volta Kristoffer Askildsen (numero 16) e Antonino La Gumina (numero 17). Domani è in scaletta l’allenamento di rifinitura.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Murru, Tonelli.

Centrocampisti: Askildsen, Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez.