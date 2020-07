Probabili formazioni Napoli-Roma, Gazzetta: chance dal 1' per Lozano! Sette ballottaggi per Gattuso e Fonseca [GRAFICO]

Ultime Serie A - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alle probabili formazioni di Napoli-Roma, che si giocherà domani sera alle ore 21.45.

QUI NAPOLI

Nel 4-3-3 di Gattuso ci sono diversi ballottaggi da dover sistemare, tra difesa ed attacco. Torna Meret in porta dopo il ko di Ospina, confermata la difesa con Di Lorenzo-Maksimovic-Koulibaly (in vantaggio su Manolas)-Mario Rui, a centrocampo Fabian e Zielinski mezze ali ai lati di Demme. In attacco Callejon, Milik e Lozano sono in vantaggio su Politano, Mertens ed Insigne.

QUI ROMA

4-2-3-1 per Fonseca, con Mancini che rientra al centro della difesa con Smalling davanti a Mirante. Mediana con Cristante-Veretout, in attacco rientra Dzeko supportato da tre trequartisti alle sue spalle. Tre ballottaggi: Kolarov, Cristante e Mkhitaryan in vantaggio su Spinazzola, Diawara e Cengiz Under.