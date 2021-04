Probabili formazioni Napoli-Inter, Gazzetta: sciolto il ballottaggio a sinistra, ci saranno Zielinski ed Osimhen dall'inizio [GRAFICO]

Notizie Napoli calcio. Stasera il Napoli affronta l'Inter in una gara fondamentale per proseguire la rincorsa Champions. La squadra di Gattuso non vuole perdere terreno dalle rispettive avversarie e contro i nerazzurri di Conte non sono ammesse disattenzione. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il tecnico punterà sulla formazione migliore nonostante ci sia lo scontro diretto con la Lazio nel turno infrasettimanale.

Napoli-Inter, probabili formazioni

Napoli-Inter, probabili formazioni

Gattuso ha scelto di schierare Meret per l'infortunio di Ospina, mentre in difesa spazio a Manolas accanto a Koulibaly. A sinistra è Mario Rui a vincere il ballottaggio con Hysaj, mentre davanti ci sarà Zielinski alle spalle di Osimhen.

Clicca sul file in allegato per visualizzare il grafico