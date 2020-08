Prandelli: "Esonero Sarri? Il calcio è spietato, la Juve ha scelto Pirlo per lo spogliatoio"

Notizie Serie A. Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale:

"Juve? Nelle due sfide andata-ritorno contro il Lione penso che non abbia meritato di passare il turno. Non mi aspettavo l'esonero di Sarri, il calcio a volte è spietato. Pirlo? L'avranno scelto perché lo conoscono come persona. Inter? Può vincere l'Europa League, ha trovato equilibrio. Lo sfogo di Conte forse fatto per far fare il salto di qualità a squadra e club. Milan? Ha fatto bene a confermare Pioli, che ha avuto equilibrio e buon senso".