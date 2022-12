Plusvalenze Juve, spunta la relazione del super consulente della Procura: "Bilanci senza regole"

Ultime notizie Juventus - La Repubblica riporta alcuni passaggi della relazioni, di un centinaio di pagine redatte dal super consulente della procura di Torino, Enrico Stasi: sono il risultato dell'analisi dei bilanci della Juventus dopo la nomina arrivata nell'autunno del 2021:

"I bilanci della Juventus non appaiono redatti nel rispetto delle norme di legge e regolamentari provenienti dalla Consob e dei principi contabili internazionali che disciplinano la formazione di detti documenti".

La sua analisi arriva dalle tante carte dell'inchiesta sui bilanci bianconeri e consolida le accuse di false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza Consob, aggiotaggio e false fatturazioni che i pm hanno mosso ai 13 indagati tra cui spiccano i nomi dell'ex presidente Agnelli, di Nedved e di Arrivabene. In particolare - continua Stasi nella sua relazione:

"Risulta accertato che nei predetti documenti contabili non sono state correttamente e fedelmente rappresentate le operazioni di scambio/permuta dei calciatori, tanto a livello di plusvalenze relative a calciatori ceduti, quanto a livello di costi di acquisizione e relativi ammortamenti dei calciatori acquistati. Ed è stato altresì accertato che i debiti per retribuzioni del personale tesserato non sono stati contabilizzati secondo il principio della competenza".