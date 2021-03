Milan, Pioli: "Napoli con grande qualità, ma meritavamo di più. Sul gol non siamo stati reattivi! Rigore? Più si che no..."

Notizie Napoli calcio. Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La squadra era competitiva, ma abbiamo trovato un avversario con grande qualità. Non credo che abbiamo concesso tanto, ma non è stata una gran partita nostra a livello tecnico. Sul gol preso, quando stavamo facendo meglio di loro, abbiamo sbagliato un passaggio a centrocampo e non abbiamo avuto la prontezza di reagire".

Sulla corsa Scudetto: "Poteva essere una grande settimana per noi, invece è un'occasione persa contro un avversario molto forte come il Napoli. Peccato perchè dopo l'Europa League ci tenevamo a fare bene anche oggi, invece ora l'Inter ha preso ulteriore slancio. Noi ci guardiamo sia avanti che dietro, ma pensiamo solo a noi stessi e a continuare a far bene".

Sul rigore: "Più rigore che non, rivedendolo direi che c'è. Peccato perchè serviva qualcosa in più stasera, purtroppo non ci siamo riusciti".

Sulla partita aggiunge: "Sicuramente in costruzione dovevamo essere più veloci. A volte c'era la giocata verticale, ma non ci siamo riusciti per errori tecnici e perché sono mancati i movimenti coi tempi giusti. Abbiamo giocato più orizzontale che verticale. Sul gol preso si poteva gestire meglio la transizione e non ci siamo riusciti. Quando ti mancano movimento e precisione tecnica diventa difficile. Poi però abbiamo messo il Napoli in difficoltà, abbiamo creato quell'occasione con Leao".

Sulle assenze: "E' chiaro che quando le assenze sono numerose qualcosina perdi. Stiamo parlando di giocatori che ci danno non solo una qualità tecnica importante ma anche una presenza in campo di mentalità e comunicazione. E' mancato il centravanti. Abbiamo giocato tante squadre senza Ibrahimovic, Mandzukic, Rebic. Una zona di campo in cui potevamo fare di più stasera era nell'area di rigore avversaria. Provate a immaginare l'Inter senza Lukaku, Lautaro e Sanchez o la Juventus senza Ronaldo, Morata e Chiesa. Noi abbiamo giocato tante gare senza centravanti e metà campionato senza Ibrahimovic, eppure siamo lì". "Non abbiamo mantenuto le distanze giuste. Se vogliamo prendere alti gli avversari dobbiamo essere più coraggiosi, invece abbiamo fatto le cose a metà e quand'è così concedi campo e abbiamo rischiato. Ci vuole più compattezza, siamo stati troppo a metà strada"