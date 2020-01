UFFICIALE - Petagna è del Napoli! Il club azzurro lo annuncia sul proprio sito ufficiale [FOTO]

Calciomercato Napoli, adesso è ufficiale: Andrea Petagna è un nuovo calciatore della SSC Napoli. Arriva l'annuncio ufficiale del club azzurro. Petagna arriva dalla SPAL a titolo definitivo per circa 20 milioni complessivi compresi di bonus, il calciatore sarà nuovamente girato in prestito alla SPAL fino al termine della stagione. In mattinata ha svolte le visite mediche a Villa Stuart.

De Laurentiis Petagna ufficiale al Napoli

Ufficiale Petagna al Napoli, il comunicato della SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis