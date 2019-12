Pellegrini: "A inizio stagione mettevo il Napoli di Ancelotti sopra tutte, è la dimostrazione che da solo non vinci"

Notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Pellegrini, ex calciatore:

“Il Sassuolo ha una condizione psico-fisica importante e quando arrivano i risultati, l’ambiente è ottimista e i calciatori hanno alta autostima. Al di là della vittoria sul Brescia, il Sassuolo viene da prestazioni importanti e nelle ultime 4 gare ha anche raccolto meno di quanto meritava. Il Sassuolo ha anche buone individualità e mi viene in mente in primis Boga che ha una facilità nel dribbling pazzesca, crea superiorità numerica. Il limite della squadra forse sta nell’ultimo passaggio che spesso viene sbagliato. L’88% dei gol fatti infatti, sono stai realizzati nell’area di rigore.

Ad inizio stagione mettevo il Napoli di Ancelotti sopra tutte le altre per cui il pericolo maggiore è il Napoli stesso. La squadra deve ritrovarsi perché il cambio di panchina non credo possa bastare. Ancelotti ha raggiunto grandi risultati in carriera, ma non da solo perché non vince mai una sola persona. Certo, l’allenatore deve metterci tanto di suo, ma per vincere tutto deve funzionare”.