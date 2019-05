Pellissier lascia il calcio, sarà il nuovo presidente del Chievo: splendido abbraccio con Quagliarella [VIDEO]

Sergio Pellissier dice addio al calcio. L'attaccante del Chievo Verona, oggi contro la Sampdoria, ha disputato la sua ultima sfida allo stadio Bentegodi: al termine della stagione appenderà le scarpette per diventare ufficialmente presidente dei clivensi.

Visibilmente commosso, Pellissier ha avuto il giusto tributo dai suoi tifosi nel match contro la Samp: sostituito al termine della gara, ha raccolto la standing ovation dello stadio con tanto di bellissimo abbraccio da Fabio Quagliarella.

Dopo 19 stagioni con i gialloblu Pellissier saluta così:

“Che dire, non è facile trovare le parole. Un dovuto ringraziamento al presidente che mi ha sopportato per 19 anni; alla persona che mi ha portato al Chievo come Sartori che ha sempre creduto in me; a tutti i miei compagni del presente e del passato che mi hanno aiutato a crescere e a realizzare un sogno con tanti gol in Serie A; a tutti gli staff presenti e passati che sono stati amici nei momenti belli e brutti; a tutti i mister che ho avuto, ho imparato tanto da tutti. Un ringraziamento a chi non ha creduto in me, a coloro che avrebbero voluto smettessi prima: senza quelle persone non sarei ancora qua. Grazie a tutti i miei veri amici, che mi sono stati al fianco anche quando magari non giocavo più, e alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. E per finire ai tifosi del Chievo, siete riusciti a trasformare il giorno più brutto della mia vita nel più bello, nonostante un'annata difficile