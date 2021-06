Notizie Napoli calcio. Luigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, si è soffermato sull'ultima stagione degli azzurri nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Marte:

"Il Napoli è stato molto sfortunato, basta pensare ai tanti infortuni che hanno condizionato il cammino in campionato. Ero convinto che la squadra fosse da scudetto, la più attrezzata, forse anche più di Juventus e Inter, invece non è andata così. Il prossimo anno però si potrà competere per il tricolore".