Serie A - Arrivano le ultime conferme del protocollo adottato dal Comitato Tecnico-Scientifico riguardo il calcio italiano, a dare l'anticipazione è Calcio e Finanza: "Il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio rimane così come è oggi. E gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse. Viene ribadito che non ci sono ancora le condizioni epidemiologiche per consentire una riapertura degli stadi al pubblico".