Daniele Faggiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Parma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Sfida per l'Europa? Noi cerchiamo di fare il nostro campionato senza guardare troppo la classifica. Kulusevski è fondamentale per noi a gennaio non si muove. Nel calcio tutto può succedere ma per noi è pedina fondamentale".