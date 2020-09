Osimhen commenta il successo di Parma: "Buona vittoria, manteniamo lo slancio" [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen, con il suo ingresso nella ripresa, ha cambiato le sorti di Parma-Napoli. Il centravanti nigeriano si è subito dimostrato imprescindibile per gli schemi di Gattuso, sbloccando con le sue azioni un match fin lì complicato per gli azzurri. Il numero nove partenopeo ha poi pubblicato nel post gara un breve messaggio sui suoi canali social per brindare al suo esordio con il Napoli in Serie A:

"Buona vittoria, manteniamo lo slancio", con tanto di foto con esultanza in compagnia di Mertens e Insigne.