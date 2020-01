Oggi - Politano scoperto dalla moglie con l'ex di Dybala! Era stato seguito da un investigatore privato

Calciomercato Napoli - La moglie di Politano scoperto con l'ex di Dybala. L'attaccante dell'Inter, non sta vivendo un buon momento. Dopo l'affare saltato tra Inter e Roma con lo scambio Spinazzola-Politano, il calciatore è tornato a Milano molto deluso. Politano era pronto a tornare nella propria città natale e nella propria squadra del cuore, ma l'affare è saltato dopo alcuni problemi fatti sorgere dal club nerazzurro, nonostante avesse già effettuato le visite mediche e posato con la sciarpa giallorossa. Ora però nasce un altro problema, quello familiare con sua moglie.

Politano

Politano, la moglie lo scopre con l'ex di Dybala

Come rivelato dal settimanale di gossip Oggi (al momento solo un'anticipazione, il resto andrà in edicola domani), l'attaccante nerazzurro sarebbe stato fotografato insieme alla pr Ginevra Sozzi, la ragazza 22enne sarebbe l'ex di Paulo Dybala. La moglie del calciatore dell'Inter avrebbe fatto seguire suo marito da un investigatore privato. Le immagini di Oggi, intanto, confermerebbero la relazione tra i due (Matteo Politano e Ginevra Sozzi). Nella foto si può vedere Politano (con una sigaretta in mano) insieme a lei e il cucciolo di labrador della stessa ragazza. La serenità del calciatore non è delle migliori, intanto in queste ore stra trattando con il Napoli per un possibile trasferimento.