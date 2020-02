Napoli-Torino, le probabili formazioni: Gattuso non rischia Mertens, problema per Mario Rui. Longo sceglie il 3-5-2, Verdi-Belotti in attacco

Dopo il pareggio contro il Barcellona in Champions, il Napoli torna a giocare al San Paolo per affrontare il Torino di Moreno Longo. Fischio d'inizio fissato per le ore 20.45, gli azzurri alla ricerca della settima vittoria in otto partite di A per inseguire l'obiettivo qualificazione Europa League. Gattuso non vuole cali di tensione e schiererà il miglior undici per battere i granata di Moreno Longo.

Napoli-Torino, le probabili formazioni

LE ULTIME IN CASA NAPOLI - Tre assenze pesanti come Koulibaly, Llorente e Younes però Mertens recupera anche se il belga dovrebbe partire dalla panchina. Fatto che spalanca le porte della titolarità indiscussa per Arek Milik con Politano e Insigne ai suoi lati. Piccolo fastidio per Mario Rui con Hysaj che può spostarsi a sinistra. In mediana ci sono varie soluzioni. Occhio perché sia Zielinski che Demme sono diffidati; quest’ultimo è da verificare dopo la Champions. Nel caso è pronto Lobotka.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

LE ULTIME IN CASA TORINO - Moreno Longo deve fare a meno Millico fermo ai box con Berenguer non al meglio. Il tecnico pensa di schierare il 3-5-2 con De Silvestri in vantaggio su Ola Aina per un posto sulla fascia destra. Zaza cerca un posto nell'undici titolare ma deve battere la concorrenza di Verdi.