Napoli-Inter, Repubblica: non ci saranno i tifosi nerazzurri al Maradona, il motivo

Ultime notizie Serie A, non ci saranno i tifosi ospiti nella sfida scudetto Napoli-Inter. Come rivelato da Repubblica, varrà il principio di reciprocità:

"La trasferta dell’Olimpico è off limits per i tifosi azzurri residenti in Campania e sarà così pure per il big match del Maradona contro l’Inter, in programma sabato 1 marzo o domenica 2 (non c’è ancora l’ufficializzazione della Lega). I rapporti tra gli ultras sono pessimi e quindi per il principio di reciprocità i sostenitori nerazzurri non saranno a Fuorigrotta per la sfida che può valere lo scudetto. Il Maradona sarà interamente colorato d’azzurro. La vendita dei biglietti è cominciata ieri e si è trasformata in un successo annunciato. Le code virtuali sono state subito interminabili tanto che i settori superiori di curve e distinti si sono esauriti in poche ore. Il sold out è la normalità dello stadio Maradona e sarà servito pure contro l’Inter".