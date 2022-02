Inter, Gosens ci crede: "Napoli? Partita fondamentale, ma abbiamo buone chance di vincere e vogliamo farlo a tutti i costi"

Notizie calcio. Robin Gosens, neo esterno dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

"Come sto? “Alla fine con questo infortunio che ho avuto non voglio dare i tempi perché alla fine l'importante è che sto bene e che sto ritrovando la fiducia. Mi sto allenando bene, sto migliorando giorno dopo giorno e secondo me non manca tanto perché sono già in campo a fare qualcosa. Spero al più presto però dall'altra parte non voglio mettermi sotto pressione perché non serve adesso”.

Sul Napoli: "Secondo me la chiave è che possiamo fare il nostro gioco. La nostra qualità è sempre di giocare il nostro tipo di gioco, se siamo in grado di farlo anche a Napoli secondo me abbiamo buone chance di vincere sicuramente una partita fondamentale contro un concorrente diretto. Vogliamo vincere a tutti costi e secondo me le chance più grandi arrivano quando facciamo il nostro gioco”