Napoli-Inter: biglietti in uscita nelle prossime ore, 27 mila posti disponibili

Napoli Inter, biglietti in vendita nelle prossime ore. Arrivano novità riguardanti la partita di Serie A di sabato 12 febbraio ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Perché può essere quello il big match scudetto del club allenato da Luciano Spalletti contro la sua ex squadra. Intanto, nelle prossime ore saranno posti in vendita i biglieti Napoli Inter con prezzi e modalità d'acquisto.

Napoli Inter: biglietti in uscita e prezzi

Saranno messi in vendita nelle prossime ore i biglietti Napoli Inter per la partita di Serie A. Grande gara attesa allo stadio Maradona, con la squadra di Spalletti che cerca la rivincita dopo il 3-2 dell'andata. C'è tanta voglia di riaprire il campionato, dunque, la squadra, si aspetta il tutto esaurito (50%) e quindi poco più di 27mila biglietti venduti per Napoli Inter. Vedremo come risponderanno i tifosi nelle prossime ore quando saranno posti in vendita i tagliandi.

Napoli Inter: biglietti disponibili per i settori di tribune, curve e distinti. Sarà possibile acquistarli nelle ricevitorie o su TicketOne, stesso all'uscita dei tagliandi la SSC Napoli comunicherà i prezzi dei biglietti di Napoli Inter:

Tribuna Posillipo :

: Distinti :

: Curva A e B:

Modalità di acquisto biglietti stadio Napoli

Per accedere allo stadio, anche in possesso di regolare biglietto per la partita, è necessario essere in possesso del Green Pass Rafforzato (detto anche Super Green Pass), la certificazione verde anti-Covid, ed è inoltre necessario munirsi di mascherina protettiva FFP2 e di un regolare documento di riconoscimento. Inoltre, non sarà consentito il cambio di utilizzatore per i biglietti nominali. Consulta il sito ufficiale del Napoli per tutte le informazioni aggiuntive relative alla vendita dei biglietti e al regolamento dello stadio Maradona.

