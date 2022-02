Inter, ballottaggio Lautaro-Sanchez contro il Napoli: Inzaghi potrebbe puntare a sorpresa sul cileno

Notizie calcio. Da un lato il momento di appannamento di Lautaro, dall'altro quello di particolare brillantezza di Sanchez che potrebbe cambiare le gerarchie di Inzaghi in vista di Napoli-Inter.

Napoli-Inter, ballottaggio Lautaro-Sanchez

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, all'argentino il gol in campionato manca da cinque turni, anche se nell'ultima sosta per le Nazionali ha messo a segno due sigilli. Verso Napoli, però, il ballottaggio con il Niño è apertissimo, e chissà che non possa riproporsi anche per la sfida con il Liverpool. Al momento Lautaro rimane leggermente avanti, ma Sanchez scalpita e vuole cavalcare l'onda dopo la prodezza in Coppa Italia.