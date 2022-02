Napoli-Inter, Bacconi sicuro: "Anguissa sarà subito titolare, ecco al posto di chi"

Notizie Napoli calcio. L'opinionista e match analyst, Adriano Bacconi, ai microfoni di Canale Otto, si è proiettato alla prossima sfida del Napoli, quella in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Inter:

"Secondo me, contro l'Inter, giocherà Anguissa anche perché servirà anche fisicità in una partita del genere in mezzo al campo e sui calci piazzati. Stanislav Lobotka finirà in panchina. Lo slovacco è bravo a far girare palla, ma si dovrà verticalizzare molto e il camerunense in questo aspetto rappresenta la scelta migliore.

Quella di sabato tra i partenopei e i nerazzurrisarà una partita tra squadre con due diversi modi di giocare: l’Inter cerca molto l’ampiezza soprattutto sul lato sinistro, per poi concludere l’azione dall’altro lato dove ci saranno Mario Rui e Dumfries. Il Napoli ha una mentalità diversa. Luciano Spalletti, a differenza di Simone Inzaghi, cerca molto il gioco nello stretto e quindi mi aspetto una gara molto divertente".