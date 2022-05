Napoli-Genoa, ultime formazione Sky: due dubbi per Spalletti

Notizie Napoli calcio. Domani il Napoli affronterà il Genoa allo stadio Maradona per la penultima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri cercano punti per blindare definitivamente il terzo posto, ma sarà anche l'occasione per omaggiare l'ultima gara interna di Lorenzo Insigne prima dell'addio.

Napoli Genoa probabili formazioni

Napoli-Genoa, ultime di formazione

Insigne partirà sicuramente titolare, mentre potrebbe trovare spazio a gara in corso anche Faouzi Ghoulam (anche lui all'ultima casalinga con gli azzurri). Per il resto, come riporta Sky Sport, sono due i dubbi di Spalletti: al momento Politano è in leggero vantaggio su Lozano in attacco, mentre in mediana si giocano un posto Lobotka e Anguissa al fianco di Fabian. In porta spazio a Ospina con Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui. In attacco ancora una volta la coppia Osimhen-Mertens.