Napoli-Atalanta, l'analisi de Il Mattino: scontro diretto solo nei sogni, la squadra bergamasca non dà segnali di cedimento

Ultimissime Napoli - L'Atalanta che viaggia con 12 punti di vantaggio rispetto al Napoli è figlia di quell'autunno dove il Napoli e Ancelotti erano in tempesta, come racconta Il Mattino:

“Da quando Gattuso è riuscito a domare gli azzurri, tutto è cambiato: 7 vittore nelle ultime 8 di campionato. Stesso cammino di Gasperini che nelle ultime otto partite ha vinto sette volte. Due modi diversi per Gasp e Ringhio per arrivare a questa sfida. Che è uno scontro diretto solo nei sogni. Perché non può esserlo con 12 punti di differenza. Soprattutto per una squadra come quella bergamasca che non dà segnali di cedimento”