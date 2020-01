Multe Napoli, l'avvocato Chiacchio a CN24: "Seguo la pratica di Gaetano, fase di stallo totale con il Napoli. Le parti restano molte distanti"

Napoli notizie calcio - Multe Napoli. Eduardo Chiacchio, avvocato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del Napoli riguardo le multe. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sono impegnato anche io con un calciatore del Napoli sul caso multe. E' stata avviata la procedura e poi arenata. La società e i calciatori continuano a rifiutare le varie proposte, non ci sono segnali che il Napoli voglia ritirare le multe. Non è possibile andare avanti senza un presidente del collegio arbitrale, siamo al blocco totale. Gianluca Gaetano si è affidato a me, aveva affidato l'incarico di legale a un altro collega, ma i rapporti non sono stati più cordiali come l'inizio ed entrambe le parti hanno deciso di separarsi. Ora assisto il calciatore sotto il profilo legale".