Moviola Napoli-Udinese, Gazzetta: Chiffi non convince in tutti i fischi, manca un giallo a Nuytinck

Notizie Calcio Napoli - Non convince in tutti i fischi l'arbitro di Napoli-Udinese Chiffi, sebbene alla fine non ci siano episodi davvero rilevanti come racconta la Gazzetta dello Sport nella sua moviola del match:

"Annullata al 9’ la rete di Nestorovski, in chiaro fuorigioco sul passaggio di De Paul. Al 26’ Becao, già ammonito, spinge da dietro Mertens che si fa male: il fallo non è da secondo giallo. In precedenza ne manca uno per Nuytinck, che ferma platealmente lo stesso Mertens, lanciato in contropiede in un’azione potenzialmente pericolosa. Timide proteste friulane al 74’, ma sul tiro di Lasagna non c’è tocco di mano di Koulibaly, colpito sul fianco"