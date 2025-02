Moviola Inter-Fiorentina, Lautaro sblocca ma calcio d'angolo viziato da un grave errore | FOTO

Ultime notizie Serie A / Moviola Inter-Fiorentina, ci son già molte polemiche per il match del lunedì che chiude la 24ª giornata. Perché Lautaro ha sbloccato il match con un episodio al 28' che ha portato all'autogol di Pongracic sugli sviluppi di un corner, ma il calcio d'angolo è palesemente viziato da un grave errore arbitrale.

Moviola Inter-Fiorentina: grave errore arbitrale

Sì, perché in tv si è visto subito nel corso della diretta di DAZN di Inter-Fiorentina:

"Se ne discuterà tanto di quell'errore prima del calcio d'angolo, il fatto che il guardalinee non sia assunto una responsabilità su un episodio che sembrava chiaro, resta un errore molto grave", dichiara subito Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Il riferimento è all'azione che porta al calcio d'angolo con Bastoni che rimette dentro il campo in scivolata un pallone che aveva ampiamente superato la linea del fondo ma arbitro e assistente lasciano proseguire, così l'Inter conquista il calcio d'angolo.

Ecco quel momento:

Moviola Inter Fiorentina

Il moviolista di DAZN, Luca Marelli, commenta così in diretta:

"Bastoni ha rimesso il pallone verso il centro dell'area ma il pallone era nettamente uscito tutto, di 20-30 centimetri. Questo è un errore grave da parte dell'assistente, ma non può intervenire il VAR perché l'APP finisce col calcio d'angolo. Battuto il corner, parte una nuova azione. L'azione si era esaurita uscendo su deviazione di Mandragora".

Rigore Fiorentina: mano Darmian su Gosens

Pochi minuti dopo, la Fiorentina al 41' protesta per un calcio di rigore non assegnato dall'arbitro La Penna per un fallo di mano di Darmian su colpo di testa in area di Gosens. L'arbitro, richiamato al VAR, rivede l'episodio e assegna calcio di rigore, trasformato poi da Mandragora. Ecco l'episodio:

Rigore Fiorentina: fallo di mano di Darmian

Luca Marelli, dopo che inizialmente l'aveva analizzato come un rigore da non dare, dopo il penalty aggiunge: