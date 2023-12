Moviola Atalanta-Milan, protesta Gasperini per il gol di Giroud: il motivo | FOTO

Ultime notizie Serie A - Moviola Atalanta-Milan, proteste atalantine per un contatto precedente all'angolo che porta al goal di Giroud: nessun fischio di La Penna. Proprio prima e dopo il colpo di testa vincente di Giroud del momentaneo 1-1, si sono verificate le proteste dei padroni di casa per un contatto al limite tra Musah e Lookman.

Moviola Atalanta-Milan

L'episodio da moviola di Atalanta-Milan è stato valutato a pochi metri di distanza dall'arbitro La Penna, che non ha ritenuto falloso l'intervento del centrocampista statunitense. Da qui è nata l'azione che ha poi dato origine al calcio d'angolo, decisivo per l'incornata di Giroud che ha rimesso il punteggio in totale equilibrio, prima del 2-1 firmato sempre da Lookman al 55'.

Lookman, dopo aver colpito il pallone di petto nei pressi del centrocampo, viene a contatto con Musah che lo spinge, impedendogli di proseguire l'azione come avrebbe voluto. La Penna è lì a due passi e fa cenno di proseguire, prima del ribaltamento di fronte che regala al Milan il corner da cui scaturisce l'incornata di Giroud.