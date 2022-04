Mourinho, lo sfogo contro gli arbitri può costare caro: Procura Federale valuta il deferimento

Notizie Napoli calcio. Si parla di JosèMourinho sull'edizione odierna de Il Messaggero, col tecnico della Roma nel mirino dopo le pesanti accuse rivolte agli arbitri di Napoli-Roma.

“Sono almeno 10 le partite sulle quali Mourinho ha avuto da ridire qualcosa. Un’ammonizione galeotta, un’espulsione, un rigore non dato, un altro concesso in modo a dir poco generoso, un altro da ripetere: ce n’è per tutti i gusti. Ma soprattutto per tutti gli arbitri (Rapuano, Guida, Orsato, Maresca, Aureliano, Chiffi, Massa, Abisso, Di Bello) e gli addetti al Var (Chiffi, Irrati, De Meo, Fabbri, Aureliano con Nasca e Di Paolo autori di una doppietta all’insegna delle polemiche)”.