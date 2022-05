Morte Raiola, Sabatini: "Quando ero malati offrì di portarmi in America a sue spese per farmi curare"

Calcio Napoli - Walter Sabatini, direttore sportivo della salernitana, ha scritto un messaggio di cordoglio per la morte del noto agente di calciatori Mino Raiola. Di seguito le parole del dirigente granata.

"Mino non mi avresti dato la possibilità di farlo in vita, avresti polemizzato come al solito. Abbiamo litigato abbastanza Mino, ma non posso dimenticare che nel momento in cui ero gravemente malato chiamavi mia moglie offrendogli di portarmi in America a spese tue. Un atto di generosità straordinaria, non dovuta e silenziosa.

Grazie Mino Walter Sabatini"