Monti a CN24: "Lozano bocciato da Gattuso, Allan deve giocare certe partite. Insigne capitano a modo suo e vero leader"

Ultimissime calcio Napoli- Gianluca Monti è intervenuto a CalcioNapoli24 Tv per parlare delle ultime sul Napoli: "Non bisogna palleggiare molto con il Barcellona, Gattuso ha ragione. Elmas può giocare, ma una partita simile vedo sempre Allan titolare. Se fermi Messi domani fermi mezzo Barcellona. Lozano bocciato da Gattuso, l'avevamo capito già quando giocava Elmas al posto suo con l'assenza di Insigne. Lorenzo non è un capitano ammaliante, non ha queste caratteristiche, è un capitano a modo suo, ma in campo è un vero leader e trascinatore".