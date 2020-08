Notizie Serie A. Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ’Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi:

Sul cambio in panchina in casa Juve

“Sarri sapeva già dell’esonero almeno cinque giorni prima dell’ufficialità, la Juventus si è dimostrata corretta. In quel momento la Juventus ha capito che l’attacco e la difesa non hanno fatto sfaceli come dovevano, fatte queste considerazioni non c’era alternativa all’esonero”.