Mirabelli: "Per Gattuso questo deve essere l'anno della consacrazione, sta cercando di smentire un luogo comune"

Notizie Napoli calcio. L'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio:

Gattuso?

"Lui piano piano ci sta lavorando e sta cercando di uscire da questa veste che lo ritaglia troppo come quel famoso giocatore aggressivo tutto grinta. Lui sta cercando di far giocare le sue squadra, è un allenatore diverso come idee dal Gattuso giocatore. Quest'anno dovrà essere la sua consacrazione. Il Napoli a mio avviso ha una grandissima rosa, sta investendo su giocatori importanti e quindi è un doppio campionato per Rino: per il Napoli e per sé stesso".