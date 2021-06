Milik ritorna in Italia? Gazzetta: ottimo impatto a Marsiglia, anche il Milan pensa all'ex Napoli

Notizie Serie A. L'ottimo impatto avuto con il Marsiglia ha fatto aumentare ulteriormente le pretendenti di Arek Milik. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il Milan starebbe pensando all'ex Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo:

Tra le ipotesi spunta quella che conduce ad Arkadius Milik, 27 anni, profilo già noto alla Serie A: 122 partite e 48 gol nel Napoli tra il 2016 e il gennaio 2021. Stagioni compromesse da due infortuni al ginocchio che lo hanno tenuto fuori a lungo: 23 partite out tra ottobre 2016 e febbraio 2017, 29 tra settembre 2017 e marzo 2018. Gli ultimi mesi al Marsiglia dimostrano che il fisico è tornato stabile: ha giocato tredici partite consecutive da titolare. In Ligue1 ha segnato 9 gol e potrebbe ripetersi l’anno prossimo: è in prestito dal Napoli fino all’estate del 2022, con obbligo di riscatto francese. Il cammino è tortuoso ma il Milan avrebbe comunque spazio per inserirsi.