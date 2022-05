Calciomercato Juventus, c'è Milik in pole per sostituire Morata: i dettagli

Ultime calciomercato. La Juventus si muove per cercare i rinforzi giusti da regalare a Max Allegri. Parecchie novità in attacco per i bianconeri che non confermeranno Alvaro Morata per la prossima stagione.

Milik Juventus calciomercato

Calciomercato Juventus, idea Milik

Per sostituire Morata, secondo Tuttosport, il favorito è Arek Milik. L'ex attaccante del Napoli è seguito da tempo dai bianconeri e potrebbe essere arrivato il momento dell'approdo a Torino dopo un lungo corteggiamento:

Il preferito del primo gruppo è il vecchio pallino Arkadiusz Milik, già vicino alla Juventus ai tempi del Napoli e oggetto di interessamenti anche in inverno. Il polacco a giugno sarà riscattato dall’Olympique Marsiglia, ma in caso di offerta da parte di un top club potrebbe anche partire. Senza contare che i rapporti tra l’OM e la Juve sono ottimi grazie al passato bianconero del presidente dei francesi, lo spagnolo Pablo Longoria.

Juventus, le alternative a Milik

Non c'è solo Milik nella lista bianconera dei sostituti di Morata: oltre al polacco, infatti, restano in piedi anche le piste che portano a Martial del Manchester United e a Luis Muriel dell'Atalanta.