Milano Rossonera: "Milan-Napoli in ricordo di Ciro, il calcio è passione e non violenza. Avversari, mai nemici!"

Serie A - In occasione di Milan-Napoli arriva un bel messaggio della pagina Milano Rossonera: "Milan-Napoli: Non dimentichiamo che il Calcio e passione, amicizia e sport. Il Calcio unisce, la violenza uccide. Non possiamo non ricordarci ogni volta dell'Associazione Ciro Vive e del nostro grande amico Napoletano Paolo Fusco che portano avanti insieme alla famiglia Esposito il ricordo perenne di Ciro. Insieme vogliamo sempre lanciare un messaggio forte per dire basta ad ogni forma di violenza nel calcio e per far tornare la gente allo stadio a godersi una sana passione comune. Che sia una bella partita e che sugli spalti ci sia puro divertimento, che vinca il migliore in campo e vincano soprattutto i grandi valori del rispetto e della sportività. #avversariMAInemici #costruiamouncalciopulito #respect #ilcalcioedichiloama #Cirovive #MilanNapoli #LaMilanoRossonera".