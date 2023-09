Milan-Verona, minuto di silenzio per Napolitano e Lodetti: cori dei tifosi veronesi

Non un bel gesto quello prima di Milan-Verona, a San Siro. Milan e Verona sono finalmente scesi in campo per cominciare la sfida del quinto turno della Serie A, con 25' di ritardo a causa della grandinata che si è abbattuta su San Siro.

Prima del fischio d'inizio però è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e di Giovanni Lodetti, leggenda rossonera: un minuto subito "sporcato" dai cori dei tifosi dell'Hellas Verona, sommersi prima dai fischi e poi dagli applausi dello stadio per i due lutti.