Milan, Tonali: "Napoli messo bene, ci hanno concesso pochissimi spazi. Gol subito? Hanno segnato alla prima occasione..."

Notizie Napoli calcio. Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non era la partita che avevamo preparato, volevamo fare delle cose ma ne uscivano altre. Il Napoli era messo bene, ci hanno concesso pochissimi spazi e noi abbiamo fatto troppo casino. Poi alla prima occasione chiara ci hanno fatto gol".

Sul momento del Milan: "Se hai timore poi le perdi tutte. Dobbiamo mettere un punto e ripartire, bisogna puntare ancora in alto e non mollare il colpo".

Sulla sua stagione in rossonero: "Sono partito con diverse difficoltà, venivo da un periodo fermo e con poco riposo. Sapevo che non sarebbe stato facile questo percorso, ma piano piano sta andando sempre meglio. La strada è quella giusta, ora devo cercare di avere costanza nel crescere di partita in partita".