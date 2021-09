Milan, tegola Florenzi: rischia di doversi operare al ginocchio

Il sito di Gianluca Di Marzio riporta questo aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Florenzi:

"Non c'è tregua per Alessandro Florenzi. Il giocatore del Milan, reduce dalla sconfitta contro l'Atletico Madrid durante la quale ha anche sfiorato il gol, continua ad avere problemi al ginocchio sinistro. L'ex Roma e Psg aveva anche saltato la trasferta di La Spezia per lo stesso problema e ora si deve di nuovo fermare. Il persistere dei problemi hanno costretto Florenzi a fermarsi ancora e domani effettuerà una visita di controllo a Villa Stuart dal professor Mariani. Al momento le strade possibili sono due: un periodo di riposo per smaltire i problemi o un intervento in artoscopia. Si tratterebbe di una piccola operazione, nel caso venisse presa questa decisione, ma di fatto Florenzi non sarà a disposizione per le prossime settimane. L'ex Roma quindi non ci sarà per la partita di questo weekend tra i rossoneri e l'Atalanta, oggi impegnata in Champions contro lo Young Boys. Oltre alla Serie A, Florenzi non partirà neanche per la nazionale. Anche per Mancini si tratta di una grave perdita, visto che mercoledì 6 ottobre ci sarà la sfida alla Spagna nella semifinale di Nations League".