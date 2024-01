Milan-Roma, le formazioni ufficiali: Pioli col 4-2-3-1, El Shaarawy e Svilar dal 1'

Ultime notizie Serie A - Tutto pronto per Milan-Roma, big match della 20ª giornata di campionato. I rossoneri riportano Theo Hernandez a sinistra dopo le buone prove da centrale difensivo, i giallorossi, alle prese con tante assenze, si presentano con Svilar in porta e non Rui Patricio.

Milan-Roma formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Roma:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All.: Mourinho.