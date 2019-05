Milan, Reina: "Liverpool sarà sempre casa mia, dopo la finale del 2007 mai avrei pensato di chiudere la carriera in rossonero"

Pepe Reina ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del Liverpool: "Liverpool è casa per me. Ci ho giocato per otto anni, nove considerando anche la stagione in prestito a Napoli. La considero casa e sempre lo sarà. È vero quel che dicono; una volta Reds, per sempre Reds. Milan? Qui sto bene, è un grande club. Dopo la finale di Champions League del 2007... diciamo che non avrei mai pensato di finire qui la mia carriera, al Milan! Fino ad oggi è andata bene, non sto giocando quanto vorrei ma davanti a me ho un portiere fenomenale (Donnarumma). Tutto quello che posso fare è spingerlo e farlo crescere".