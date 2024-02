Milan-Napoli, rebus modulo per Walter Mazzarri: sono due le alternative per il tecnico toscano in vista della trasferta di San Siro come riporta La Repubblica oggi in edicola.

Ultimissime Milan-Napoli: quale modulo per Mazzarri?

Il bivio è il seguente: confermare il 4-3-3 con Cajuste in mediana o inserire Ostigard nel reparto arretrato e modificare l’abito in un 3- 4- 3. In ogni caso non ci sarà lo squalificato Mario Rui squalificato: al suo posto pronto Mazzocchi in grande spolvero nelle ultime uscite.