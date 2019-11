Serie A - Domani, alle ore 18:00, a San Siro, andrà in scena Milan-Napoli, intanto Sky Sport rivela la probabile formazione che metterà in campo Carlo Ancelotti. Il tecnico non cambia e resta ancora con il 4-4-2. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Luperto a difesa della porta di Meret. A centrocampo sorpresa Elmas al posto di Callejon, con Allan, Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco Lozano e Insigne, out sia Callejon che Mertens.

Clicca sull'immagine in allegato