Ultimissime calcio Napoli- Prima del match di Serie Atra Milan e Napoli, sono partiti i soliti cori di discriminazione territoriale sui napoletani colerosi da parte della Curva del Milan. Martedì le decisioni del giudice sportivo previste per quanto accaduto a San Siro. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ci si aspetta un provvedimento forte per non lasciar passare tutto questo sempre come una normalità.

Milan Napoli